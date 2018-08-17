Ekonomi Dünyasının Yeni Bilgi Kaynağı Tskb Blog

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ekonomi, kalkınma, sektörler, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık gibi pek çok alandaki geniş bilgi birikimi ve deneyimini TSKB Blog üzerinden paylaşıma açtı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, 68 yıla dayanan bilgi ve tecrübesini TSKB Blog ile başta iş dünyası ve geleceğin yöneticileri olmak üzere tüm ilgi gruplarının paylaşımına açtı. TSKB uzmanlarının gözünden ekonomik ve sektörel gelişmelerin paylaşıldığı blog, her hafta yeni yazılar ve güncel konularla okurlara ulaşıyor.

Eş zamanlı olarak TSKB sosyal medya hesaplarından da paylaşılan TSKB Blog yazıları, kalkınma, sürdürülebilirlik, mühendislik, teknoloji, enerji ve turizm gibi pek çok alanda uzman yaklaşık 20 isim tarafından hazırlanıyor.

Ekonomi ve finans gündeminin yanı sıra dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, düşük karbonlu ekonomi gibi uluslararası trendler çerçevesinde kaleme alınan yazılar, kalkınma gündeminin nabzını tutuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisini, büyümeden çevreye gelir dağılımından sanayileşmeye kadar geniş bir yelpazede, kalkınma bankacılığı perspektifiyle ele alan TSKB Blog, farklı sanayi kollarında yaşanan hızlı dönüşüme ışık tutmayı hedefliyor.

TSKB Blog yazılarına "www.tskb.com.tr" adresinden ve TSKB'nin sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün oluyor.