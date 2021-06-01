Ekonomi Dünyasının En Prestijli Etkinliği Delta'21 ile Tanışmaya Hazır Mısınız?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kariyer, girişimcilik ve diğer birçok sosyal alanda çalışmalarını yürüten Liderler Kulübü, düzenlediği etkinlikle sürekli değişen dünyada ekonomi bilimini işin uzmanlarıyla konuşacak ve en merak edilen soruları yanıtlayacak.