Ekonomi Dünyasının En Prestijli Etkinliği Delta'21 ile Tanışmaya Hazır Mısınız?
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Ekonomi Dünyasının En Prestijli Etkinliği Delta'21 ile Tanışmaya Hazır Mısınız?

Ekonomi Dünyasının En Prestijli Etkinliği Delta'21 ile Tanışmaya Hazır Mısınız?
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde kariyer, girişimcilik ve diğer birçok sosyal alanda çalışmalarını yürüten Liderler Kulübü, düzenlediği etkinlikle sürekli değişen dünyada ekonomi bilimini işin uzmanlarıyla konuşacak ve en merak edilen soruları yanıtlayacak.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesindeki Liderler Kulübü'nün bu yıl ilkini gerçekleştireceği Delta'21'de ekonominin en merak edilenleri, sanal para teknolojileri, dijitalleşme, finansal piyasalar ve çok daha fazlası detaylıca ele alınacak. Katılımcılar birbirinden değerli bilgiler edinerek kendini geliştirme ve öne çıkma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, Delta'21'in katılımcılarına muhteşem hediyeleri olacak ve etkinlik katılımcılarına sertifika verilecek.

Delta'21'e kayıt için bu adresteki kayıt formunu doldurabilirsiniz: https://forms.gle/5qJ7BBCi6Ck4ahaB8

Kaynak: Bültenler

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