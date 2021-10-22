Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da buluşuyor

ANTALYA (AA) - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, dünya turizm ve MICE sektörü profesyonellerinin Antalya'da buluşacağını belirterek, "Bir düğün paketinin ekonomide bıraktığı değer, aynı tarihlerde ortalama Avrupalı turistin bıraktığı değerin 5-6 katını geçiyor." dedi.

Dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonu yöneticileri, Türk Hava Yolları ana partnerliğinde IMWF tarafından 18-22 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek IMWF2021'de bir araya gelecek.

Hindistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 40 ülkeden katılımcı, programda düğün, toplantı, seminer, kongre ve turizmin yanı sıra salgın sonrası tüketici alışkanlıkları ve turizmdeki yeni trendleri ele alacak.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Ersoy, AA muhabirine, uluslararası alanda düğün, kongre, fuar, etkinlik, toplantı grupları düzenleyen ve teşvik gezileri yapan 150 acente sahibini ve üst düzey yöneticilerini ağırlayacaklarını söyledi.

Foruma talep fazla olunca salgından dolayı çok ince ve ayrıntılı seçim süreciyle katılımcıların en iyilerini belirlediklerini aktaran Ersoy, "4 gün 4 gece hem ülkemizin imkanlarını, altyapı, üstyapı ve hizmet kalitesini onlara gösterme hem de deneyimleme imkanı sunacağız. Gelecek dönemle ilgili trendleri birlikte değerlendireceğiz." diye konuştu.

Organizasyon tesislerde ve hava yollarında hareketlilik sağlıyor

İyi hazırlandıkları etkinliğin Antalya ve Türkiye için iyi bir tanıtım olacağına değinen Ersoy, düğün ve kongre turizmi için Hindistan ve Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu bildirdi.

Dünyanın dört bir tarafından gelecek konukların Türkiye'deki ürünlerin kalitesini görme ve deneyimleme imkanı bulacağını anlatan Ersoy, "Salgının etkilerini, ekonomik, sosyolojik ve kişisel olarak irdeleyeceğiz, salgın sonrasında tüketici davranışlarının nereye evrilebileceğiyle ilgili kafa yoracağız. Sektörün içinde bulunduğu durumu tartışacağız." dedi.

Kongre, toplantı ve seminer gruplarının ülkeye birden çok fayda sağladığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Forum gibi seyahatlere katılanların çoğu kurumları tarafından görevlendirildiği için seyahatle ilgili giderleri yok denecek kadar az. Bu da onların gittikleri destinasyonu keşfetmek ve alışveriş yapmak için harcadıkları bütçeyi yukarı çekiyor. Bu tür organizasyonlar, turizmde 'ölü sezon' diye tabir edilen dönemde gerçekleştirildiği için tesislerde ve hava yollarında hareketlilik sağlıyor. Memnun ayrılan acente sahipleri, mutlaka bireysel tatil tercihlerini buraya planlıyor."

Forumun ekonomik getirisinin de yüksek olduğuna işaret eden Ersoy, "Bir düğün paketinin ekonomide bıraktığı değer, aynı tarihlerde ortalama Avrupalı turistin bıraktığı değerin 5-6 katını geçiyor. Bu sadece bize ödedikleri kısım. Havalimanı işletmeci firmadan aldığımız bilgiye göre, 2019 nisan ayında gerçekleşen düğün sonrası Hindistan'dan getirdiğimiz misafirlerin havalimanından yaptıkları alışverişlerin Avrupalı turistin 35 katı olduğunu söylediler. Bu ciddi bir katma değer." ifadelerini kullandı.