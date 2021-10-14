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Dünya kuru incirin müptelası oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünya kuru incirin müptelası oluyor

Dünya'nın en kaliteli ve en fazla incirinin üretildiği Aydın'ın sarılop inciri geçen yıl 114 ülkeye ihraç edildi.

AYDIN (İHA) - Dünya'nın en kaliteli ve en fazla incirinin üretildiği Aydın'ın sarılop inciri geçen yıl 114 ülkeye ihraç edildi. Ege İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada geçen dönem kuru incir ihracatı 72 bin tonu aştı ve bu ihracattan 256 milyon Dolar döviz geliri elde edildi.

Türkiye'nin, 2020/21 sezonunda 72 bin 145 ton kuru incir ihraç ederken bu ihracattan 256 milyon 915 bin dolarlık döviz geliri elde ettiği belirtildi. Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar değerlendiği belirtildi.

2020/21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettikleri belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünya'nın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY Projesi yürütüyoruz. Bu sezon ABD'ye kuru incir ihracatımız yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldi. ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD'ye kuru incir ihracatında 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

2021/22 sezonunda hedef 65 bin ton ihracat

Kuru incirde 2021/22 sezonunda rekoltede yüzde 12'lik düşüş beklediklerini vurgulayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, yeni sezonda 65 bin ton kuru incir ihracatı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - AYDIN

Dünya kuru incirin müptelası oluyor

Dünya kuru incirin müptelası oluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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