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Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Edirne'nin Uzunköprü ile Havsa ilçelerini birbirine bağlayan duble yol üzerinde köylüler çeltiklerini kurutuyor.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ile Havsa ilçelerini birbirine bağlayan duble yol üzerinde köylüler çeltiklerini kurutuyor. Trafiğe kapalı olan duble yolun kuzey şeridi köylülerin kurutma sahası oldu.

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Edirne ve ilçelerinde çok sayıda üretici bulunuyor. Geniş çeltik arazisine sahip büyük üreticiler satın aldıkları makinelerle kurutma işlemini gerçekleştirirken, dar alanda ekim yapan çiftçiler ise, ücret karşılığında bu işlemi yapabiliyor. Ancak kurutma makineleri için ton başına talep edilen fiyat küçük üreticinin gelirini önemli ölçüde düşürüyor. Bu sebeple havanın iyi olmasını fırsat bilen köylüler, kullanılmayan duble yolu kurutma alanı olarak kullanıyor.

Uzunköprü ile Havsa ilçesi arasındaki karayoluna yakın köylüler traktörlerle çeltiğini duble yola getirerek seriyor. Güneşin altında hiçbir ücret ödemeden kurutma işlemini yapan köylüler çeltiğini daha sonra satışa çıkartıyor.

Güneşin altında kurutmanın daha çabuk ve masrafsız olduğunu belirten Ali Çelik, kurutma makinelerinin 10 tondan aşağı çeltiği almadığını söyledi. Çelik, "Malımız az olduğundan buralar bize daha uygun geliyor. Kullanılmayan bir yol. Kurutma maliyetleri çok yüksek. Ürünümüz zaten fazla fiyat yapmıyor. Bu sayede maliyetleri biraz düşürmüş oluyoruz" dedi.

Mahsulün azlığında ve kurutma maliyetinin yüksek olmasından dolayı çeltiği karayolunda kuruttuklarını söyleyen Ali Çelik, çeltikle kaplanan yolun gelip geçenlerin dikkatini çektiğini belirtti. - EDİRNE

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

Duble yol, köylülerin çeltik kurutma sahası oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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