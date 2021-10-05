DTO Başkanı Erdoğan'dan yeni proje müjdeleri

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Danışma Kurulu, Denizli Ticaret Odası (DTO)'nda toplandı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eş başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü toplantıda, katılımcıları çalışma esasları hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca, katılımcılarla projeleri ve faaliyetlerine yönelik görüştü; istişarede bulundu. Başkan Erdoğan, bu arada, projelerini daha etkin kılmak için yeni projelerle destekleyip büyüteceklerini açıkladı. "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşümü destekleyecek yeni projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi geliştirmeyi ve hizmetimizi artırmayı hedefledik" diyen Erdoğan, iş dünyasına Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki Denizli'de Teknik Tekstil Merkezlerinin yanında Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle bölgede bir ilk olacak Mesleki ve Test Eğitim Merkezi'ni kuracaklarını, bu arada Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'ni açacaklarını, ayrıca uluslararası ortaklarla Kümelenme Projelerini başlatacaklarını ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projesi'ni uygulayacaklarını müjdeledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında projelerini geliştirme sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Hindistan'daki bazı AR-GE merkezlerini ziyaret ettiklerini ve Denizli sanayisine en uygun modeli belirlediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Ayrıca, şehrimizdeki iş insanları ve tekstilciler ile çalıştaylar yaptık. Onları birebir dinledik. Projemizin içeriğini, neler yapacağımızı, hangi makinalar ile ekipmanı alacağımızı, onların ihtiyaçları ve taleplerine göre belirledik. Projemiz, Denizli Ticaret Odamızın üyesi, geleneksel ev tekstilinde uzun yıllardır emek vererek uzmanlaşmış 2075 tekstil firmamızın önerileriyle şekillendi. Bu firmalarımızla, dış ticaret analizleri yaptık. 65 tanesi KOBİ statüsünde 100 tekstil firmamızda anket uyguladık. Firmalarımızdan 15 tanesi teknik tekstil üzerine çalıştığını, 46 firmamız ise teknik tekstil üzerine çalışmak istediğini ve bunlardan 24 tanesi ise AR-GE departmanı bulunduğunu tarafımıza bildirdi. Böylelikle, firmalarımızın AR-GE konusundaki ilgisinin düşük ancak, teknik tekstile geçişe ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardık. Anketlerden sonra düzenlenen çalıştayımıza 55 firmamızın temsilcileri ve iş insanları katıldı. Pamukkale Üniversitemiz ile 9 Eylül Üniversitesi'nden uzman akademisyenlerimiz, katılımcılarımızı teknik tekstil uygulamaları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca seminerler düzenledik. Web seminerimize katılan 173 kişinin 105'i, KOBİ statüsündeki üyelerimizin temsilcileriydi. Projemizi ayrıntılarıyla anlattık. Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki 1000 metrekarelik teknoloji üssümüzde, ev tekstillerine göre katma değeri çok daha yüksek teknik tekstillere dönüşümü sağlayacağız. KOBİ'lerimizin yeni pazarlara girişini, daha yüksek karlar elde etmesini istiyoruz. Bu konuda eğitimler veriyoruz; vereceğiz. Bugüne kadar Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizin makinelerinin dörtte üçünü teslim aldık ve faal hale getirdik. Kurumlarımızın yanında 20 firmamızı ziyaret ettik; bilgilendirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. KOBİ bazlı analizler başlattık. Yüzlerce üyemizle, projemizi anlattığımız ve önerileri ile sorularını aldığımız 3 adet web semineri gerçekleştirdik. 167 üyemizle de paydaş çalıştayı yaptık. Uygulamalı eğitim ile sınıf eğitimi düzenledik. Yıl sonuna kadar başta ilimizde olmak üzere, Bursa'da ve İstanbul'da 10 eğitimimiz daha var. Bu arada, teknik tekstil kümelenmesi için çalışma başlattık. Dış paydaş analizlerimizi yapıyoruz. Bu ay Küme Çalıştayı'mızı toplayacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bugün de Denizli Ticaret Odamızın üyesi 2075 tekstil firmamızın fikirleriyle şekillenen, sanayimizde yeni iş alanları oluşturacak projemizin geldiği aşamayı ve sürecin nasıl işlediğini değerlendirmek üzere bir araya geldik; sizleri de dinleyeceğiz. Denizli Ticaret Odası olarak tüm bunları yaparken, sadece projemizin ödeneğiyle sınırlı kalmadık; odamızın kaynaklarını da devreye soktuk. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin açılışını bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre planladık ve aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Katma değeri yüksek yeni ürünlerle, Denizli'mizin gücüne güç katacağız

Başkan Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nde neler yapılabileceğine dair örnekler de verdi. Erdoğan, "Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizde uçak, helikopter, otomobil, drone, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ve golf sopası gibi ürünlerin yeniden tasarlanmış, inovatif prototipi üretilebilecek. İtfaiyecilerimizin kullandığı yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar elde edilebilecek. Sağlık, tekstil ve ambalaj ürünlerinde, ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikişler yapılmasına imkan tanıyacak. Ameliyathanelerde kullanılan önlükler ile ameliyat masalarındaki tekstil ürünleri gibi tek kullanımlık medikal malzemeler geliştirilebilecek. Ayrıca, akıllı tekstiller üretilebilecek. Kişiye özel verileri toplayıp analiz ederek ihtiyacını karşılayacak etkinlikte yenilikçi tekstil ürünlerinin numuneleri elde edilebilecek. Dünya susuzluğu, kuraklığı konuşuyor. Yeni teknolojilerle su tasarrufu sağlayacak, kuraklığa çare olacak ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bizim tesisimizde çevreye duyarlı olarak çalışacak… Sentetik ürünler ile pamuk lifler, susuz ortamda boyanabilecek. Biz bunun testini yaptık ve başarılı olduk" dedi.

Müjdeler üst üste geldi

Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Denizli'ye yeni müjde de verdi. Erdoğan, "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşümü destekleyecek yeni projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi geliştirmeyi ve buradaki hizmetimizi hızla daha da artırmayı istiyoruz. Onun için, Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki Denizli'de Teknik Tekstil Merkezi'mizin yanında, Güney Ege Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle ve Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle bölgemizde bir ilk olacak Mesleki ve Test Eğitim Merkezimizi de kuracağız. Teknik tekstil ile tekstil teknolojisinin yer aldığı mesleki eğitim merkezlerimizin yan yana olmasıyla, işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, tek noktadan alacak. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'mizi açacağız. Uluslararası ortaklarla da Kümelenme Projemizi başlatacağız. Bunun yanında, Güney Ege Kalkınma Ajansımızın desteğiyle de Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projemizi uygulayacağız. Hedefimiz de inancımız da büyük. Bunları da bir bir hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından desteklenen projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği ve AB Delegasyonumuza, projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, sonrasında da Denizli Teknik Tekstil Merkezi'mizin yerini bize tahsis eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'mıza, projemizde yüklenici lider şirket olan İkada Danışmanlık ile ortaklarından Almanya'dan Aachen Üniversitesi ve İtalya'dan Eurecna S.P.A. firmasına, teşekkür ediyorum" diyerek, konuşmasını tamamladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO hizmet binasında gerçekleştirdiği Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Danışma Kurulu Toplantısı'nda Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Uzmanı Özgür Öcal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AB Mali Programları Dairesi Uzmanı Sertaç Köksal Gölnar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Proje Yönetim Uzmanı Rengin Günaydın, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Ali Daşcı, KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Mehmet Emin Altunbaş, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Sercan Erdoğdu, Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhteşem Şanlı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nden İdari Bölge Müdür Yardımcısı Hulusi Köseoğlu, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli Sanayi Odası'ndan Proje ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Tillem, Denizli İhracatçılar Birliği'nden Ur-Ge ve Dış İlişkiler Şubesi Uzmanı Yusuf Fidangenç, İkada Danışmanlık Şirketi Ortaklarından Ceyda Dayıoğlu, İkada Danışmanlık Şirketi'nden Hülya Tetik, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu Takım Lideri Fernando Merino, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yöneticisi Ayşegül Çivi, Denizli ABİGEM AŞ Uzmanı Enes Erdal'ın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. - DENİZLİ