DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler

DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, sıfır faizli kredi fırsatları ya da takas desteği sunuyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS Automobiles'in ekim ayı teklifleri kapsamında, 300 Hp güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback e-tense 4X4, 210 bin TL, 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla satışa çıkıyor.

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL, 12 ay sıfır faizli kredi ya da 35 bin TL'ye varan takas imkanı tanınıyor. Ekim ayında DS 7 Crossback Opera PureTech 225 modelini alanlara yarı otonom sürüş imkanı sağlayan DS Connected Pilot sürüş yardımcısı ücretsiz olarak sunuluyor.

DS Automobiles'in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 Crossback e-tense 4x4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback e-tense 4x4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak tam elektrikli sürüş menzili ile hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Düşük yakıt tüketimi, konforu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 Crossback'in DS Active Led Vision Led ön farları ise modelin dış tasarımına "ihtişam" katıyor.