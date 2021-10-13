Dönmez: 'Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için... - Haberler Ekonomi
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Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için...

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez:

Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz"

Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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Haber: Dönmez: 'Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için... - Haberler Ekonomi
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