Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için...
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz"
Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz"
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri