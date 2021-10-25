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Dolar/TL 9,80 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 9,80 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 9,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 9,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 9,6021 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 9,8500 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 9,8010 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 2,1 değer kazancıyla 11,4140'tan, sterlin/TL de yüzde 2,2 yükselişle 13,5010'dan satılıyor.

Dolar endeksi 93,6 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,1648 ile yatay hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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