Dolar/TL 9,14 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL 9,14 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 9,14 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimi üst üste dördüncü güne taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,0881 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,1872 ile zirveyi görmesinin ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,1350 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,80 değer kazancıyla 10,6220'den, sterlin/TL de yüzde 0,82 yükselişle 12,5180'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 94 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1610'dan işlem görüyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını belirten analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti

Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti

 Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

 Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor

Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Nihal Yalçın
Spor Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dolar/TL 9,14 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:42:11. #1.11#