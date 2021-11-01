Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip etmekte. 1 Kasım Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 9,85 lira seviyesini görmüştü. Bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL, Euro kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

1 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 1 Kasım Pazartesi günü, dolar ve Euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

1 Kasım Pazartesi günü Dolar şu anda 9,51 TL alış ve 9,58 TL satış fiyatına sahiptir.

EURO NE KADAR?

1 Kasım Pazartesi günü Euro şu anda 11,94 TL alış ve 11,12 TL satış fiyatına sahiptir.

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