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Dolar kaç lira oldu? Dolarda son durum ne?

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Dolar kaç lira oldu? Dolarda son durum ne?

Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası gözler doların seyrine çevrildi. Vatandaşlar, 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? merak ediyor. Peki,1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? İşte detaylar...

Dün en düşük 9,4958 ve en yüksek 9,6074 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 9,5391'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 9,5210'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 11,0553'ten, sterlin/TL ise 13,0140'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün 94,3 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek yeniden 94 sınırının altına inerken, bugün 93,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1608 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının korunduğunu belirterek, para politikalarının geleceğine dair önemli bir eşik olması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde döviz piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan dolar endeksi için 94'ün altında kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 93,4 seviyesinin destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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