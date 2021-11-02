Doğu Karadeniz'den 10 ayda 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracat

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan yılın ilk 10 ayında 1 milyar 192 milyon 187 bin 515 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 artış yaşandı.

2021 yılı ilk 10 ayında Trabzon ihracatında yüzde 7, Rize ihracatında yüzde 37 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise yüzde 60'lık artış oranı Gümüşhane'den yapılan ihracatta yaşandı. Rize ve Gümüşhane illerindeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etkenin ise, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünlerinin dünya geneli birim fiyatlarının önceki yıllara göre artış göstermesi olduğu öğrenildi.

Artvin ihracatında ise yüzde 3 düşüş yaşanırken, bu durumun da, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a yapılmakta olan yaş meyve sebze ihracatında yaşanan düşüşten kaynaklandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılı ilk 10 ayında 129 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, "Bahse konu sektörlerden en yüksek ihracat artış oranını yakalayan sektör yüzde 88 artış ile savunma sanayi olurken, otomotiv endüstrisi sektörü ihracatında yüzde 56 ve maden metaller sektörü ihracatında ise yüzde 51 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgemizden 2021 yılı ilk 10 ayında 129 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artmış, Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 32 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 43 oranında artış sağlanmıştır" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının artış trendini sürdürmesinin çok önemli bir başarı göstergesi olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Küresel piyasalardaki arz-talep dengesizlikleri, tüketim kalıplarındaki değişim, hammadde fiyatlarındaki tırmanış ve lojistik maliyetlerindeki yüksek oranlı artışların bir sonucu olarak ihraç maliyetleri artmasına rağmen ihracatçımızın takdire şayan gayretleri sonucu gerek ülke ihracatımızın ve gerekse Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatının artış trendini sürdürmesi çok önemli bir başarı göstergesidir. Bu maliyet artışları yanında birçok ülke pazarlarındaki korumacı eğilimler ve tarife dışı engellerin de artmış olmasına rağmen ihracatçımızın gayreti neticesinde ihracatımızın yıl sonunu rekorlarla kapatacağından ümitliyiz. İhracatçılar olarak bu özveri ve gayretimizin karşılıksız kalmaması ve maliyet artışları yaşanan alanlarda ihracatımıza destek verilmesi ile ihracatımızın çok daha üst seviyelere ulaşacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

2021 yılı 10 aylık döneminde bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler ise şöyle:

"614 milyon 506 bin 818 dolar tutarında ihracat ile fındık ve mamulleri, 165 milyon 673 bin 234 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze, 144 milyon 995 bin 554 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri, 90 milyon 773 bin 678 dolar tutarında ihracatla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 37 milyon 247 bin 286 dolar tutarında ihracatla otomotiv endüstrisi, 21 milyon 441 bin 509 dolar tutarında ihracatla savunma sanayi." - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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