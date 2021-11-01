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Doğrudan satış pandemi etkisiyle dijitalleşti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Doğrudan satış pandemi etkisiyle dijitalleşti

Türkiye'de ev kadınlarına ek gelir sagˆlayan bir model olarak öne çıkan dogˆrudan pazarlamanın pandemide dijitalles¸tiğini kaydeden Dr.

Türkiye'de ev kadınlarına ek gelir sagˆlayan bir model olarak öne çıkan dogˆrudan pazarlamanın pandemide dijitalles¸tiğini kaydeden Dr. Clinic Yönetim Kurulu Bas¸kanı Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Kozmetik ve temizlik ürünlerinde gör-meye alıs¸kın oldugˆumuz bu is¸ modeli, artık farklı meslek gruplarının yanı sıra degˆis¸ik yas¸ gruplarında da yaygınlas¸ıyor" dedi.

Ürün sagˆlayıcıyla son tüketici arasındaki aracı sistemleri ortadan kaldıran dogˆrudan pazarlama (network marketing), pandemide s¸ekil degˆis¸tirdi. Bugüne kadar yüz yüze uygulanan pazarlama ve dogˆrudan satıs¸ modeli, kısa sürede dijital teknolojilere uyum sagˆladı. Dünya Dogˆrudan Satıs¸ Dernekleri Federasyonu'nun (WFDSA) verile-rine göre, dogˆrudan pazarlama segmenti 2020'de yüzde 3 büyüme göstererek 179,3 milyar dolara ulas¸tı. Bugün dünyada 125,4 milyon bagˆımsız pazarlama giris¸imcisi bu-lunurken, Türkiye'nin de içinde bulundugˆu Avrupa bölgesinde pazar büyüklügˆü 37,9 milyon dolara ulas¸tı. Dijital teknolojilerin Dogˆrudan Pazarlamanın büyümesinde itici bir güç olus¸turdugˆunu belirten Dr. Clinic Yönetim Kurulu Bas¸kanı Yıldırım Hacıab-dullahogˆlu, "Türkiye de dijital teknolojiden faydalanarak dogˆrudan pazarlamada pan-demiyi fırsata çevirenler arasında yer alıyor. Kadınların is¸gücüne katılım oranındaki artıs¸ da pazara ivme kazandırıyor" dedi.

"KÜRESEL ÇAPTAKİ DOĞRUDAN PAZARLAMANIN YÜZDE 74'Ü KADINLARIN ELİNDE"

Dogˆrudan pazarlamanın, ev kadınları bas¸ta olmak üzere kadınların is¸gücüne kazandı-rılmasındaki is¸levine dikkat çeken Yıldırım Hacıabdullahogˆlu,"Küresel çaptaki dogˆru-dan pazarlamanın yüzde 74'ü kadınların elinde bulunuyor. Türkiye'de bu oranın daha yukarılarda oldugˆunu tahmin ediyoruz. Toplumsal fırsat es¸itligˆine odaklanan bir marka olarak kadınların kendi is¸ini kurmasına olanak sagˆlamak amacıyla dogˆrudan pazarlamayı benimsedik. Farklı katmanlardan olus¸an hakkaniyetli prim sistemimizle kadınlar gelirlerini artırabilirken, sundugˆumuz egˆitim ve desteklerle de kendilerini gelis¸tirme olanagˆına eris¸ecek. Sadece dogˆrudan pazarlamanın ana hedef kitlesi olan 35-50 yas¸ aralıgˆındaki ev kadınlarını degˆil, farklı meslek gruplarını da ekibimize dahil etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"SEKTÖRÜN NİTELİKLİ GİRİŞİMCİ İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ"

Gelis¸tirdikleri yüzlerce kis¸isel bakım ve temizlik ürününü sadece online satıs¸ ve dogˆrudan pazarlama aracılıgˆıyla tüketicilerle bulus¸turacaklarına degˆinen Hacıab-dullahogˆlu, "Prebiyotik bakım kreminden kolajen ve C vitamini destekli kremlere, leke giderici serumlardan maskelere kadar çok sayıda ürünümüzle kozmetik sektö-rüne uzmanlık getirecegˆiz. Giris¸imcilerimize verdigˆimiz egˆitimlerle de uzman marka konumumuzu destekleyecegˆiz. Sektörün nitelikli giris¸imci ihtiyacını kars¸ılayacagˆız" dedi.

"YERELDEN GLOBALE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bas¸ta ABD olmak üzere, Avrupa, Orta Asya ve Afrika'da 68 ülkeye ihracat yaptıkları-nın altını çizen Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Genç ve dinamik bir ekibe sahip bir marka olarak, dogˆrudan pazarlamaya yenilikçi bir yaklas¸ım kazandırmayı hedefliyoruz. Ça-lıs¸anlarımızın es¸lerini ve çocuklarını da dahil edebilecekleri toplantı ve etkinlikleri-mizle ekibin dinamizmini artıracagˆız. Kendi agˆ olus¸turma sistemimizi Avrupa'dan bas¸layıp dünyaya açarak yerelden globale uzanan bir bas¸arı hikayesi yaratmayı plan-lıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Doğrudan satış pandemi etkisiyle dijitalleşti

Doğrudan satış pandemi etkisiyle dijitalleşti

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