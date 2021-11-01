Doğal gaza zam var mı? Kasım 2021 doğal gaza zam gelecek mi?

Doğal gaza zam var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konut doğalgaz tarifesi, 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı haziran ayına kadar her ay yüzde 1'er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlanmıştı. Peki, Kasım 2021'de doğal gaza zam gelecek mi?

DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

BOTAŞ, Kasım ayına ilişkin satış tarifesini yayımladı. Buna göre Ekim ayının ardından Kasım'da da konut abonelerinin tarifesi değişmezken, sanayi ve enerji santralleri tarifelerine yüzde 40'ın üzerinde zam yapıldı.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır." dendi.

EKİM AYINDA YÜZDE 15 ZAM GELMİŞTİ

Doğalgaza ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti. Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken mesken tarifesi sabit kalmıştı.

Bakan Dönmez özetle şu sorulara yanıt verdi;

Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI NE DURUMDA?

Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı.

RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?

Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.

DOĞAL GAZ FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Sene başından bu yana konut için doğalgazda yüzde 18, elektrikte yüzde 21 fiyat artışı oldu. Maliyet artışının yaklaşık yarısı yansıtıldı.

KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.

AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ SÜRER Mİ?

Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı.

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