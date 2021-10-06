Doğa ve teknolojinin sentezi Şekerbank Açıkekran'da - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğa ve teknolojinin sentezi Şekerbank Açıkekran'da

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Doğa ve teknolojinin sentezi Şekerbank Açıkekran'da

Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Türkiye'nin 16 yıldır süren uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'da bu yıl da sanatseverlerle bir araya gelecek.

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Türkiye'nin 16 yıldır süren uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'da bu yıl da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, doğayı anlamanın yollarını sanat ile arayan Volkan Dinçer'in Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer isimli video çalışması sanat fuarı kapsamında Açıkekran standında sergilenecek.

Açıkekran ile çağdaş sanatı merkez dışına taşıyan Şekerbank, video çalışmasını şubeleri aracılığıyla 07 Ocak 2022'ye kadar Anadolu'daki yerel halk ile buluşturacak.

Sürdürülebilir bankacılık misyonunu Türkiye'nin yeni medya ve video sanatına odaklı ilk kültür-sanat girişimi olan Açıkekran Yeni Medya Sanatları platformuna da taşıyan Şekerbank, sanat alanındaki çalışmalarında çevresel sürdürülebilirliği gündeme getiriyor.

Türkiye'nin genç sanatçılarından Volkan Dinçer'in çevreyi korumak üzerine; doğanın ihtişamı, mekanik ve sesi bir arada kullanarak oluşturduğu Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer isimli çalışması, 16. Contemporary Istanbul kapsamında 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Açıkekran'ın B1-202 no'lu standında sanatseverlerle buluşacak.

Doğayı anlamanın yollarını sanat ile arayan, doğa ve teknolojinin sentezini düşündüren Volkan Dinçer'in video çalışması, Ali Akay küratörlüğünde fuar paralelinde başlayıp 7 Ocak 2022'ye kadar, Şekerbank'ın İstanbul - Merkez, Ankara Küçükesat ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum, Mardin ve Edirne şubelerindeki özel ekranlarda gösterilecek.

Kendi gürültü teknolojilerini geliştirerek bu ekipmanlarla algı sınırlarını bulanıklaştıran ve çevre ile yeni ilişki biçimleri açan deneyim sahneleri oluşturan Dinçer, neo-ritüalizm ve gürültü üzerine yaptığı araştırmaları sanatına da yansıtıyor.

Sanatçının Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer adlı videosunda, doğanın yüceliğinin insanüstü bir varlık olarak nasıl en ilkel yaşamların parçası olduğunu hatırlattığı görselleri takip eden videonun ikinci bölümünde, doğanın yüceliği teknolojinin yüceliğine bağlanarak gözler önüne seriliyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Mobilya devi IKEA, Türkiye'de üretim kapasitesini artırıyor

Mobilya devi IKEA, Türkiye'de üretim kapasitesini artırıyor

 Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek

 Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Kubilay Aka Mustafa Keser Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Marcao Ali Koç Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Tahir Büyükakın Gazeteler Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğa ve teknolojinin sentezi Şekerbank Açıkekran'da - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:48:01. #1.12#