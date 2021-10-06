Doğa ve teknolojinin sentezi Şekerbank Açıkekran'da

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Türkiye'nin 16 yıldır süren uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'da bu yıl da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, doğayı anlamanın yollarını sanat ile arayan Volkan Dinçer'in Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer isimli video çalışması sanat fuarı kapsamında Açıkekran standında sergilenecek.

Açıkekran ile çağdaş sanatı merkez dışına taşıyan Şekerbank, video çalışmasını şubeleri aracılığıyla 07 Ocak 2022'ye kadar Anadolu'daki yerel halk ile buluşturacak.

Sürdürülebilir bankacılık misyonunu Türkiye'nin yeni medya ve video sanatına odaklı ilk kültür-sanat girişimi olan Açıkekran Yeni Medya Sanatları platformuna da taşıyan Şekerbank, sanat alanındaki çalışmalarında çevresel sürdürülebilirliği gündeme getiriyor.

Türkiye'nin genç sanatçılarından Volkan Dinçer'in çevreyi korumak üzerine; doğanın ihtişamı, mekanik ve sesi bir arada kullanarak oluşturduğu Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer isimli çalışması, 16. Contemporary Istanbul kapsamında 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Açıkekran'ın B1-202 no'lu standında sanatseverlerle buluşacak.

Doğayı anlamanın yollarını sanat ile arayan, doğa ve teknolojinin sentezini düşündüren Volkan Dinçer'in video çalışması, Ali Akay küratörlüğünde fuar paralelinde başlayıp 7 Ocak 2022'ye kadar, Şekerbank'ın İstanbul - Merkez, Ankara Küçükesat ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum, Mardin ve Edirne şubelerindeki özel ekranlarda gösterilecek.

Kendi gürültü teknolojilerini geliştirerek bu ekipmanlarla algı sınırlarını bulanıklaştıran ve çevre ile yeni ilişki biçimleri açan deneyim sahneleri oluşturan Dinçer, neo-ritüalizm ve gürültü üzerine yaptığı araştırmaları sanatına da yansıtıyor.

Sanatçının Çevre Etkileşimli Synthesizer/Umwelthesizer adlı videosunda, doğanın yüceliğinin insanüstü bir varlık olarak nasıl en ilkel yaşamların parçası olduğunu hatırlattığı görselleri takip eden videonun ikinci bölümünde, doğanın yüceliği teknolojinin yüceliğine bağlanarak gözler önüne seriliyor.