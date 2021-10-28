Diyarbakır'da Lojistik Merkezi için imzalar atıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin Diyarbakır'da kurulması için düzenlenen imza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "İnşallah Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisini yaptığımız bu projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirdiğimizde hem ülkemiz hem bölgemiz ve şehrimiz çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birinin Diyarbakır'da kurulması için imza töreni düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aliemri Toplantı Salonunda yapılan imza törenine Vali Münir Karaloğlu, yüklenici firma yetkilileri ve belediyenin birim başkan ile müdürleri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Ben Diyarbakır'da göreve başladığımda masamın üzerinde bulduğum önemli, şehri ilgilendiren, önemli projelerden bir tanesi lojistik köy projesiydi. 2 milyon 2 yüz 30 bin metrekarelik yaklaşık bir alan belirlenmiş bunun 800 bin metrekaresinin mülkiyeti büyükşehirde, kalan kısmı ise TOKİ Başkanlığı'na aitti. TOKİ'yi talimatlandırdılar. TOKİ'nin elindeki yaklaşık bin 200 dönümlük kısmı arazini büyükşehir belediyesi olarak hazine üzerinden satın aldık ve arazinin tamamı büyükşehir belediyesine geçmiş oldu. Tapusunun tamamını aldık. Artık işimiz daha kolay oldu. Karar verici kurum teke düşmüş oldu" dedi.

"Lojistik merkezi çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak"

Lojistiğin artık üretim maliyetlerini de çok önemli etkileyen faktörlerden biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Lojistik son pandemi süreci gösterdi ki tedarik zincirinin en kritik aşaması. Lojistik artık üretim maliyetlerini de çok önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şu anda dünya çok önemli mal sıkıntısı çekiyor. İşte her şeyde ciddi bir pahalılık var. Bunun temelinde lojistik, yetersiz lojistik var. İşte İngiltere'de petrol istasyonlarının önünde kuyruk var. İngiliz hükümeti diyor ki 'Ben tanker bulup nakledemiyorum'. Lojistikten bahsediyor aslında ve bundan sonra lojistiği dünya daha çok konuşacak, lojistik altyapısı güçlü ülkeler, güçlü bölgeler ve şehirler rekabet bakımından diğer ülkelere, bölgelere diğer şehirlere çok avantaj sağlayacak. İnşallah Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisini yaptığımız bu projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçirdiğimizde hem ülkemiz hem bölgemiz ve şehrimiz çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Buna sadece Diyarbakır'da yapılan iş, aş, istihdam sağlayan bir proje olarak bakmayın. Diyarbakır çok önemli ticaret yolları üzerinde hem Ortadoğu'ya hem Orta Asya coğrafyasına yakın oralara ticareti güçlü bir şehir karayolu, demir yolu ve hava yolu ile ulaşabilen bir şehir ve destinasyon ki bizim lojistik merkezimizin içerisinden tren yolu geçiyor. İnşallah tren yolu indirme, boşaltmada olan depolar olacak bu lojistik köyün içerisinde bu bile Diyarbakır Lojistik köyünün farkını ortaya koymuş olacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza Diyarbakır halkımız adına çok teşekkür ediyorum"

Lojistik merkezinin ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlayacağını aktaran Vali Karaloğlu, "Bugün sözleşme imzalayacağımız firmamız sağlıklı bir şekilde bitirdiğinde hem ülke ekonomisine hem şehir ekonomisine de çok ciddi katkıları olacak. Projeyi bugün imza altına alacağız. Ben ülkemize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Destek ve diğer bakanlıklara talimatlarıyla, projelerin sonlanmasında talimatları olan Cumhurbaşkanımıza Diyarbakır halkımız adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu yüklenici firma yetkilileriyle birlikte lojistik merkezinin imzalarını atarak hayırlı olmasını temenni etti.

Lojistik Merkezi

Güneydoğu'da da bir ilk olacak olan lojistik merkez, 217 hektar üzerine kurularak Türkiye'nin en büyük lojistik üssü haline gelecek. Lojistik merkezinde 5 şeritli bir demiryolu terminali de yer alacak. Demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8,5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 deponun yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu da bulunacak. Lojistik merkezinin kurulması ile bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarında bulunan Diyarbakır'ın istihdamına da büyük oranda katkı sunması hedefleniyor. - DİYARBAKIR