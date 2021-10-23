DİSKİ taziye evlerine suyu indirimli sağlıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, toplumsal dayanışma ve beraberliği pekiştiren taziye evlerine içme ve kullanma suyunu yüzde 50 indirimle sağlıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yakınlarını kaybeden vatandaşların acısına ortak olmak ve ekonomik anlamda yükünü bir nebze olsa da hafifletmek amacıyla taziye evlerine suyu indirimli şekilde ulaştırıyor. DİSKİ'nin, yüzde 50 indirimli su sağlama uygulamasından kent merkezi ve ilçelerde yer alan 116 taziye evi faydalanıyor.

İhtiyaç sahipleri de indirimden yararlanıyor

Yüzde 50 indirimli su uygulamasından taziye evleri dışında engellilik oranı yüzde 40'ın üzerinde olduğu hastane raporuyla belgeleyenler, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular, 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş yardıma muhtaç vatandaşlar, eşi vefat etmiş yardım alan kadın ve öksüz yetim 22 bin 165 abone yararlanıyor. - DİYARBAKIR