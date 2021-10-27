İhracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon Dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 2 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 35,9, ithalat yüzde 23,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 28,5, ithalat yüzde 25,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında yüzde 28,5 artarak 15 milyar 528 milyon dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 25,7 artarak 14 milyar 779 milyon dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 1 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 27,1 artarak 38 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 107,4 oldu.

Dış ticaret açığı Eylül ayında yüzde 47,5 azaldı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde yüzde 14,6 azaldı

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,3'e yükseldi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 78,0 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 78,0, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,0 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 76,6, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 oldu.

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 696 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 390 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 261 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 30 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 21 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 99 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 530 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 674 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 98 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 628 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 897 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 417 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 718 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 412 milyon dolar ile ABD, 919 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 536 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 178 milyon dolar ile Rusya, 16 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 457 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 362 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 artarken, ithalat yüzde 3,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30,3, ithalat yüzde 11,8 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9 oldu. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Eylül ayında 19 milyar 628 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artarak 19 milyar 628 milyon dolar, ithalat yüzde 11,5 artarak 22 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 44,5 azalarak 4 milyar 812 milyon dolardan, 2 milyar 671 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 75,9 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 88,0'a yükseldi.

İhracat Ocak-Eylül döneminde 152 milyar 544 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 152 milyar 544 milyon dolar, ithalat yüzde 23,9 artarak 185 milyar 743 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,4 azalarak 37 milyar 883 milyon dolardan, 33 milyar 200 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 74,7 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,1'e yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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