Dijital ödeme çözümleri ile akıllı şehirlere geçiş hızlanıyor

Mastercard, toplu taşımada temassız ödeme çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Mastercard açıklamasına göre, kentleşme hızla artmaya devam ediyor. 2030 yılında dünya genelinde nüfusu 10 milyondan fazla 43 megakentin olacağı tahmin ediliyor. Akıllı şehirler dijital dönüşüm ışığında gelişimini sürdürürken, Mastercard'ın analizi, günümüzde 5 kişiden 4'ünün akıllı bir şehirde yaşamayı tercih edeceğini ortaya koyuyor. Yine aynı analize göre, akıllı şehirlerin gelişimini hızlandıran en önemli etkenlerden biri geçen yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını oldu.

Salgınla birlikte ortaya çıkan hijyen kaygıları, şehirlilerin temassız ödeme talebini büyük ölçüde etkiledi. Sadece alışverişte değil, ulaşım gibi farklı alanlarda da temassız ödeme çözümlerine duyulan ihtiyaç arttı. 10 yılı aşkın süredir yenilikçi kentsel mobilite çözümleri tasarlayan ve toplu taşıma deneyimlerini dönüştüren Mastercard; Londra, Şikago, Kiev ve Bükreş gibi büyük şehirler ardından Türkiye'de de toplu taşıma ödemelerinin altyapısının gelişimine katkı sağlayarak akıllı şehirlere geçişte önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

Çözümleriyle yolcuların temassız özellikli banka veya kredi kartlarıyla ve NFC özellikli Android cep telefonlarıyla temassız ödeme yapabilmesine olanak tanıyan Mastercard, aynı zamanda Masterpass'e kayıtlı kartlarıyla şehir kartlarına bakiye yükleme imkanı sunuyor.

Ulaşım kartına dolum yapmak için harcanan süre azaldı

Küresel ölçekli ödeme çözümlerini eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüketicilerin kullanımına sunmayı hedefleyen Mastercard'ın dijital kart saklama çözümü Masterpass sayesinde Türkiye'de 40'ı aşkın şehirde, kent veya ulaşım kartlarına uygulamalar üzerinden bakiye yüklenebiliyor. Bunun yanı sıra 23 ilde tüketiciler, sahip oldukları temassız kredi ya da banka kartlarıyla toplu taşıma ödemelerini doğrudan araç içi validatöre yapabiliyor. Mastercard, çözümleriyle ulaşım kartına dolum yapmak için harcanan süreyi azaltırken, aynı zamanda kayıp veya çalıntı durumlarında para kaybetme riskinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Mastercard, alternatif ulaşım çözümlerini tercih eden vatandaşlara ve özel araç sahiplerine de ödeme kolaylığı sunuyor. Çevresel bilincin gelişmesi ile yükselen trendlerden biri haline gelen elektrikli araçların şarj dolum noktalarında dijital ödeme imkanı sunan Mastercard; birçok elektrikli scooter markasının uygulamasına entegre edilen Masterpass'e kayıtlı kartlar kullanılarak ödeme yapılmasını sağlıyor.

Özel araç sahipleri plakasıyla tek tıkla ödeme yapıyor

Geçen aylarda İSPARK ile iş birliği yapan Mastercard, özel araç sahiplerinin görevli beklemeden ve bozuk para arama derdi olmadan otopark ödemelerini gerçekleştirmesini de mümkün kılıyor. Araç sahipleri, İSPARK uygulaması üzerinden kayıtlı kartla tek tıkla ödeme yapabiliyor. Otoparktan ayrılan sürücü, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemesini tamamlayabiliyor.

Bunun yanı sıra akaryakıt ödemelerinde kolay, hızlı ve pratik ödeme deneyimi sunan Mastercard, Opet ile yaptığı iş birliği sayesinde akaryakıtlarını Opet'ten alan sürücülerin ödemelerini araçtan inmeden, Masterpass altyapısını kullanarak yapabilmesine olanak tanıyor. Opet'in mobil uygulamasını indirerek plakalarını sisteme tanımlamayan kullanıcılar, mobil ödeme ekranından Masterpass'e kayıtlı kartlarını seçerek ödeme yapabiliyor.

Mastercard'ın yaptığı araştırma, tüm ödemeler dijital ortama taşındığı takdirde ciddi bir tasarruf elde edilebileceğini gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de 3 yıl içerisinde tüm ödemeler dijital ortama taşınırsa ülkenin edeceği tasarrufla 10 adet üçüncü köprü, 11 adet hızlı tren hattı ya da 540 adet 400 yataklı hastane yapılabilmesi mümkün.