Dev duvar karosu UNİCERA İstanbul'da sergileniyor

İSTANBUL (DHA) - Pandemiyle yükselişe geçen yapı sektörünün markaları, UNICERA İstanbul Fuarı'nda buluştu. 2-6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da CNR EXPO'da gerçekleştirilen fuarda Seranit, Türkiye'nin en büyük duvar karosunu sergilediğini duyurdu.

Pandemi evde geçirilen zamanı artırınca, ev dekorasyonunda tadilat, yenileme ve değişimlerde de hareketlilik başladı. Seranit, bu büyümedeki payını artırmak hedefiyle, 2022 için geniş bir ürün yelpazesi hazırladığını duyurdu. En yeni tasarımlarını 2-6 Kasım 2021 tarihlerinde CNR Expo | İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen UNICERA İstanbul | Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunan şirket, 5. holdeki standında Türkiye'nin en büyük duvar karosunu da sergilediğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DUVAR KAROSUNU SERGİLİYOR

Fuar hakkında bilgi veren Seranit Genel Müdürü Nadir Erze, tasarladıkları stant hakkında şunları paylaştı:

"Banyoda Seranit, mutfakta Vanucci markalarımızla en yeni koleksiyonlarımızı yapı alanında ülkemizin en büyük ihtisas fuarı olan UNICERA İstanbul'da sunuyoruz. 'Her an her mekanda Seranit' mottosuyla tasarladığımız 880 metrekarelik standımızda yalnız evlerde değil, metro, havalimanı, otel gibi tüm yaşam alanlarında müşterilerimizle birlikte olduğumuzu anlatıyoruz. Mimar, iç mimar ve tasarımcılara ilham verecek çok sayıda tasarım, renk, desen, malzeme ve yüzey alternatifinin yanı sıra, inovatif çözümlerimizi sergiliyoruz. Bu yılın sürprizi ise Türkiye'nin en büyük duvar karosu. Seranit'in üretim yetkinliklerinin göstergesi konumundaki seramik duvar karosu da ilk kez UNICERA İstanbul'da görücüye çıktı."

YURT DIŞINDA DEPO VE SHOWROOM YATIRIMI YAPACAK

Ev dışından içine kadar her an her mekana imza atmaya devam edeceklerine dikkat çeken Nadir Erze, "30 yıl önce Bilecik'te Türkiye'nin ilk teknik porselen fabrikasını kurduk. Yolculuğumuza tüm paydaşlarımızı dahil ederek ilerleyen ve topluma katkı sunan öncü bir dünya markası olma vizyonuyla üretim yapıyoruz. Porselen üretimiyle ev dışı projelerin de vazgeçilmez tercihiyiz. 30. yılımızda perakende mağazalarımızın sayısını 9'a ulaştıracağız" dedi.

UNICERA İstanbul aracılığıyla hem yerel hem de bölgeden profesyonellere ulaştıklarını söyleyen Erze, "Ülkemizin yanı sıra, uluslararası pazarlarda da büyümeye odaklanıyoruz. Dubai'de showroomumuz; Fransa, ABD ve Almanya'da kendi şirketlerimiz bulunuyor. 300'ü aşkın iş ortağımızla, 50'den fazla ülkede ürünlerimizi satışa sunuyor, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatta öncelikli pazarlarımızın arasında Avrupa ve Kuzey Amerika yer alıyor. 2022 yılında yurt dışındaki showroom ve depolarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

