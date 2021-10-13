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Destek Yatırım Bankası ve Architecht'ten teknoloji iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Destek Yatırım Bankası ve Architecht'ten teknoloji iş birliği

Destek Finans Faktoring, daha etkin bir faaliyet alanı oluşturmak üzere yatırım bankası kurma kararıyla, geçen aylarda BDDK'dan kuruluş izni aldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - –Destek Finans Faktoring, daha etkin bir faaliyet alanı oluşturmak üzere yatırım bankası kurma kararıyla, geçen aylarda BDDK'dan kuruluş izni aldı. Yeni kurulacak Destek Yatırım Bankası, daha etkin ve güvenli bir faaliyet alanı oluşturmak için Türkiye'nin önde gelen fintech (finansal teknolojiler) şirketlerinden Architecht ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşmaya ilişkin konuşan Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, "Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan deneyimimizi sektörün talebiyle yatırım bankacılığı alanına aktararak platformumuzu özelleştirdik. Bankalara BT operasyonlarında önemli bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Altyapı çözümlerimizle yatırım bankalarının çok kısa sürede faaliyete geçmesine olanak tanıyoruz" dedi.

YATIRIM BANKACILIĞI BÜYÜYOR

Research and Markets'in verilerine göre, küresel yatırım bankacılığı piyasasının 2025'e kadar yüzde 5'lik büyümeyle 137,97 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rakamların piyasadaki eğilimlerle örtüştüğünü söyleyen Dr. Gündebahar, "Bireysel müşterilere yönelik hizmet veren yeni nesil fintech ve ödeme kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Finans alanında daha yenilikçi ve özgür bir kullanıcı deneyimi sağlayan bu kuruluşların sayısının ve sunduğu hizmet çeşitliliğinin önümüzdeki yıllarda önemli oranlarda artacağı öngörülüyor. Odağına kurumsal müşterileri almak isteyen finans şirketleri şimdiden geleceğin bankacılık sisteminde yer almak için yatırım bankası açma girişimlerine başlıyor" diye konuştu.

YATIRIM BANKALARININ HIZLA FAALİYETE GEÇMESİNİ SAĞLIYORUZ

Yatırım bankacılığı çözümleri hakkında da bilgi veren Dr. Gündebahar, "Kurumların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıyı uçtan uça tek bir platformda sunuyoruz. Çözümlerimizin öne çıkan 2 önemli özelliği var; Kolay kullanım ve hızlı kurulum. Finans sektörü açısından çok kısa sürelerde tüm implementasyonları yaparak yatırım bankalarının hızlıca faaliyete geçmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE DE KULLANILIYOR

Dr. Gündebahar, "Muhasebe ve finansmandan hazine ve dış ticarete, müşteri ve alacak yönetiminden uluslararası bankacılığa tüm temel bileşenlerden oluşan tanım tabanlı bir özel bankacılık yazılımı geliştirdik. Bütünleşik İş Akış Sistemimizle karmaşık iş akış işlemlerinin kolay bir şekilde yönetilmesini, Doküman Yönetim Sistemiyle de dokümanların basit bir şekilde takip edilmesini sağlıyoruz. Ürünümüzün bu iki bileşeni, Türkiye ve Körfez ülkelerindeki birçok banka tarafından da tercih edilmemize neden oluyor" dedi.


- İstanbul

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