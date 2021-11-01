Denizbank çöktü mü? Denizbank neden açılmıyor? - Haberler
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Denizbank çöktü mü? Denizbank neden açılmıyor?

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Denizbank çöktü mü? Denizbank neden açılmıyor?

Bir süredir Denizbank müşterileri mobil ve internet bankacılığında işlem yapamamaktan şikayetçi. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, Denizbank çöktü mü? Denizbank neden açılmıyor? sorularının yanıtlarını arıyor.

Denizbank müşterileri, sosyal medya hesaplarından bir süredir bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor.Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bugün borç yapılandırmasının son günü olması nedeniyle sisteme giremeyen vatandaşlar, ödeme yapamıyor. Birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanamamaktan çekiniyor.

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