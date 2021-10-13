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DENİB ev sahipliğinde 'E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı' düzenlendi

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DENİB ev sahipliğinde 'E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı' düzenlendi

Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde "E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı" 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde "E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı" 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

DENİB ev sahipliğinde 'E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı' düzenlendi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun katılım sağladığı konferansta; E-ihracat lojistik stratejileri ve sağladığı avantajlar, gümrük prosedürleri ve işbirliği fırsatları konularında bilgilendirme yapıldı. E-ihracatın önemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Memişoğlu, "Hepimizin malumu olduğu üzere, e-ihracat günümüzün ticaret ekosisteminde çok önemli bir yere sahip. 2020 yılında 2,8 milyar kişi online platformlar üzerinden alışveriş yaptı. Dünya nüfusunun 7,5 milyar kişi olduğunu düşündüğümüzde, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının online alışveriş yaptığını görüyoruz. E-ihracattan bahsederken, hızlı teslimatın önemini de vurgulamamız gerekiyor. Çünkü internet kullanıcıları, çok benzer ürünlere dünyanın farklı lokasyonlarından ulaşabiliyor. Bu noktada, hızlı ve kaliteli teslimatın fark oluşturduğunu ifade edebiliriz" dedi.

"Toplantının tüm ihracatçılarımız adına faydalı olmasını diliyoruz"

Mikro ihracatın toplam ihracatın içindeki payının her geçen sene arttığını belirten Başkan Memişoğlu, "300 kilogram ve 15 bin Euro'ya kadar, gümrük beyannamesi açılmadan 'Elektronik ticaret gümrük beyannamesi' sayesinde gönderilerimizi mikro ihracat kapsamında yurt dışına sevk edebiliyoruz. Mikro ihracatın toplam ihracatımız içindeki payı her geçen sene biraz daha artıyor. Bu noktada, ihracatçılarımızın rekabetçiliklerini artırmak için lojistik sistemleri, tedarik sistemleri gibi başlıkların çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün gerçekleştirilen toplantının tüm ihracatçılarımız adına faydalı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferans, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. - DENİZLİ

DENİB ev sahipliğinde 'E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı' düzenlendi

DENİB ev sahipliğinde 'E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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