Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ekonomimiz üzerinde kötü emel besleyenleri bertaraf etmenin ilk ve en temel şartı, hiç kuşkusuz daha çok çalışmaktır." dedi.

Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda (ÇKA) düzenlenen, "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Adıyaman'da şehit düşen 4 askere Allah'tan rahmet diledi.

Seçimlerin ardından, yeni yönetim modelinin inşasıyla ilgili adımların süratle atıldığını, daha sonra ekonomide yaşanan sıcak gündemle karşı karşıya kaldıklarını belirten Demirtaş, "Son günlerde döviz fiyatlarında yaşanan hareketlilik, ülkemiz üzerinde tahakküm kurmak isteyen çevrelerin, milletimizi diz çöktürme hayalinin son perdesi olarak karşımızda duruyor." diye konuştu.

Demirtaş, devletin ve hükümetin aldığı tedbirlerle, iş dünyasının gösterdiği duyarlılıkla ve milletin ferasetiyle bu oyunu da bozacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin aldığı tedbirlerin gerçekleştirilmesi için yerel düzeyde yapılması gereken çalışmaları, Adana iş ve ekonomi dünyasının aktörleriyle birlikte yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha altını çizmekte yarar görüyorum, Adana iş ve ekonomi dünyasının durduğu yer bellidir ve her konuda olduğu gibi bu konuda da devletinin ve milletinin yanındadır. Ekonomimiz üzerinde kötü emel besleyenleri bertaraf etmenin ilk ve en temel şartı, hiç kuşkusuz daha çok çalışmaktır. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaktır. Öncelikle şehrimizin hem yerli hem de yabancı yatırımcıya gönül ferahlığıyla yatırım yapılabilecek bir tarım, sanayi, ticaret ve finans merkezi olduğunu göstermeliyiz.

Yapmamız gereken, güçlü yönlerimizi anlatarak bu şehri yerli ve yabancı yatırımcı ile buluşturmaktır. O nedenle önümüzdeki süreçte sanayi ve ticaret odamız başta olmak üzere, kendi yatırım alanına giren her meslek kuruluşu, yatırımcılara sağlanan teşviklerle ilgili bilgilendirme faaliyetlerini sistemli bir biçimde yürütmelidir."