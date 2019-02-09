Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor. Ekonomi de sosyal hayat da düzelecek. Hiç merak etmeyin. Kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. Onlar fesatlıklarını yapıyorlar, büyük ülkeler bu ülkeye zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız, gayretimizi göstereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Gölbaşı'nda bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen, çocuklarla sohbet eden ve vatandaşların birlikte fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Bakan Selçuk, daha sonra MHP İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Selçuk, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada vatandaşlara hitap eden Selçuk, kendisinin de Gölbaşı'nın bir evladı olduğunu vurguladı. "Bütün bu çalışmalar içerisindeki tek gayretimiz memleketimiz yükselsin, yücelsin ve dünyada bir yere gelsin. Bir gücümüz olsun, rekabet edelim, bütün derdimiz bu." diyen Selçuk, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Bakan Selçuk, MHP İlçe Başkanlığına ziyaretini anımsatarak, "Bizim burada ayrımız gayrımız yok. Hep beraber hareket ediyoruz ve bayrağı hep beraber dikeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan 31 Mart seçimlerine ilişkin söz alan Selçuk, sevgiyle, saygıyla ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Gölbaşı'nın Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek için yorulup, didineceklerini vurguladı.

Selçuk, "Hep beraber sembol şehir olan Ankara'da bir başarı hikayesine inşallah imza atacağız." dedi.

Açılışa katılan vatandaşlara teşekkürlerini ileten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor. Ekonomi de sosyal hayat da düzelecek. Hiç merak etmeyin. Kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. Onlar fesatlıklarını yapıyorlar, büyük ülkeler bu ülkeye zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız, gayretimizi göstereceğiz."

Vatandaşlara bu konuda endişe etmeme çağrısında bulunan Selçuk, birlikte 31 Mart akşamı bayram yapma temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Akceylan, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaynak: AA