Darıca Belediyesi araçlarını tamir ederek tasarruf sağlıyor

Darıca Belediyesi, araç filosundaki araçların bakım ve onarımlarını yaparak tasarruf sağlıyor.

Darıca Belediyesi, kendi bünyesindeki araç, gereç ve iş makinelerini kendi ekipleri tarafından tamir ederek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendiren ve önemli ölçüde kiralama yerine satın alma yöntemiyle tasarruf eden Darıca Belediyesi, kendi araçlarının bakımını da yine kendi atölyesinde tamir ediyor. Darıca Belediyesi'nin filosunda yer alan büyük iş makinelerinin yanı sıra diğer tüm hizmet araçlarının düzenli bakım ve tamir işlemleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı atölyede gerçekleştiriliyor. Gece gündüz sahada çalışan makineler düzenli şekilde bakıma alınarak hem kullanım ömrü uzatılıyor hem de makinelerde yaşanan arızalar, atölyedeki imkanlar ile kısa sürede giderilerek filonun sahadaki hizmetine kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

Makine İkmal Müdürlüğü ile Garaj bölümünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kısa bir süre önce kurduğumuz Makine İkmal Müdürlüğümüz bünyesinde belediyemize ait araç filomuzda bulunan başta iş makineleri olmak üzere kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyemiz soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Buradaki işlemlerin tamamı Darıca Belediyesi'nin işçileri tarafından yapılıyor. Bu şekilde ciddi anlamda tasarruf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği bütçeyi daha verimli kullanırken bir yandan da hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri