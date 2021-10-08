DAP Yapı 'yılın tüketici markası' seçildi - Haberler Ekonomi
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DAP Yapı "yılın tüketici markası" seçildi

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
DAP Yapı

DAP Yapı, 12 ilde bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırma verilerine göre, gayrimenkul sektöründe bu yılın "tüketici markası" ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL (AA) - DAP Yapı, 12 ilde bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırma verilerine göre, gayrimenkul sektöründe bu yılın "tüketici markası" ödülüne layık görüldü.

DAP Yapı açıklamasına göre, müşteri deneyimi yönetimindeki başarıları ve müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaların ödüllendirildiği "A.L.F.A Awards"ün 7'ncisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle 12 ilde bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırma verilerine göre markalı konut sektörünün liderlerinden DAP Yapı, gayrimenkul kategorisinde bu yılın "tüketici markası" ödülüne layık görüldü.

Bankacılık sektöründen beyaz eşya sektörüne, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine, fast food'dan perakende giyime kadar, 57 kategoride müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların yarıştığı törende, DAP Yapı, kendi kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Yapı Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, DAP yapı olarak sadece bugünü değil bundan 50 yıl sonrasını da düşünerek projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bulunduğumuz şehre ve ülkemize değer katacak mimari tasarımlar ve projeler geliştiriyoruz. Gayrimenkul sektörü geleneksel bir sektör olsa da DAP Yapı olarak biz işimizi büyük bir özenle adete kum tanelerinden sanat eserleri yapar gibi hassasiyetle yapıyoruz. Bugüne kadar dünya çapında çok sayıda uluslararası ödül getiren projelerimiz var, mevcut projelerimizi geliştirirken de dönemin ruhuna ihtiyaçlarına uygun, müşterilerin beklentilerini karşılayan projeler geliştiriyoruz. Pandeminin hemen başında bir sağlık kurulu oluşturduk, aldığımız bilgilere 58 bin kişiyle yaptığımız anket çalışması ile DAP Yapı uzmanlığını da ekledik ve gururla söyleyebilirim ki bugün hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tescilli hale gelen 'Sağlıklı Evler' konseptini geliştirdik." ifadelerini kullandı.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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