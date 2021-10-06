'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli 'Ekranım Güvende' paketi hediye - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli "Ekranım Güvende" paketi hediye

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli

Vodafone'dan akıllı telefon alışverişini yapan Vodafone faturalı müşterilerine 1 yıllık "Ekranım Güvende" paketi hediye ediliyor.

Vodafone'dan akıllı telefon alışverişini yapan Vodafone faturalı müşterilerine 1 yıllık "Ekranım Güvende" paketi hediye ediliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Ekranım Güvende" ile tüm Vodafone faturalı müşterilerine, üretici garantisi kapsamı dışında kalan ve düşürme ya da çarpmaya bağlı oluşan ekran kırılmaları ve çatlaklar gibi kullanıcı kaynaklı ekran hasarları için bir defaya mahsus ücretsiz tamir hizmeti veriliyor ve bu esnada yedek cihaz temini sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon kullanımı esnasında en büyük endişelerden birinin ekran arızaları olduğunu ve kullanıcıların akıllı cihaz satın alırken en çok tamir süresince yedek cihaz hizmetinin sağlanmasına dikkat ettiklerini görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar da bize müşterilerimizin, telefon ihtiyaçlarına ek sunulan hizmetlerde yüzde 56 ile en çok yedek cihaz özelliğini tercih ettiğini gösteriyor. Bu doğrultuda, akıllı telefon alışverişlerinde yeni ekran koruma paketimiz olan 'Ekranım Güvende'yi ücretsiz vererek satış sonrası dönemde yaşanabilecek ekran hasarlarında müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bu paket sayesinde müşterilerimiz, akıllı telefonlarının ekranı zarar görürse dahi uçtan uca dijital bir deneyimle tamir sürecini tamamlayabiliyor."

Satış sonrası kolay destek

Akıllı telefonunu Vodafone'dan alan müşteriler, cihazın ekranının zarar görmesi durumunda Vodafone web sitesinden anında tamir talebi oluşturabiliyor. Verilen kargo koduyla cihazını tamir için kargolayan müşteriler, tüm süreci online takip edebiliyor. Tamir edilen cihaz doğrudan müşterinin evine teslim ediliyor.

Süreci çevrim içi kanaldan devam ettirmek istemeyen müşteriler ise kendilerine en yakın Vodafone mağazasına giderek hasar talebi oluşturabiliyor. Bu durumda mağazadaki çözüm uzmanları arızalı cihazı kargoya veriyor. Bu seçeneği tercih eden müşteriler, tamir edilen cihazı tekrar mağazadan teslim alabiliyor. Vodafone, cihazı tamir sürecinde olan müşterilerine ücretsiz yedek cihaz desteği sağlıyor. Bu kapsamda iOS kullanıcılarına iOS, Android kullanıcılarına ise Android yedek cihaz sunuluyor.

"Ekranım Güvende" paketi kapsamında, müşterilere Kurulum Rehber/IOS/Android Hesap Kurma, Danışman Desteği gibi hizmetler de sağlanıyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'e yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını ikiye katladı

 Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mithat Sancar Joe Biden Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Bülent Ersoy Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mehmet Topal Halil İbrahim Dervişoğlu Emre Belözoğlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Angela Merkel Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli 'Ekranım Güvende' paketi hediye - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:30:35. #1.12#