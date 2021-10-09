CW Enerji'den çatı güneş sistemlerinde anında keşif hizmeti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin sadece 4 kısa adımla çatılarda internet üzerinden keşif yapabilen simülatörü sayesinde kullanıcılar hızlı bir şekilde kurulum maliyetlerini, tasarruf edebilecekleri miktarı ve diğer bilgileri öğrenebiliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CW Enerji güneş enerji sistemlerinde yenilikçi ve pratik çözümler sunmak adına çalışmalarına devam ediyor.

AR-GE merkezlerinde geliştirdikleri çalışmalar ile sektörde fark yaratmayı hedefleyen CW Enerji'nin sadece 4 kısa adımla çatılarda internet üzerinden keşif yapabilen simülatörüyle kullanıcılar hızlı bir şekilde kurulum maliyetlerini, tasarrufunu ve diğer bilgileri öğrenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, simülatör uygulamasına şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabildiğini belirterek, "Bu platformdan fiziki olarak keşfe gitmeden, online hizmet alınabiliyor. İlk olarak keşif yapılacak yerin konumunu belirleyip çizime başlanıyor, her bir köşeye mouse yardımıyla işaretleme yapılıyor. Ardından mülkiyet tipi seçiliyor. Aylık ortalama elektrik faturası ekleniyor, akabinde çatı tipi seçiliyor ve elektrik tüketiminin günün hangi saat diliminde olacağı da seçildikten sonra hesaplama işlemi bitiriliyor. Çıkan sonuçlarda kurulu güç değeri, yıllık üretim değeri, panel sayısı, tüketim modeli, çevresel etkiler görülüyor. Teklif Al butonuyla da tarafımızdan resmi teklif alınabiliyor." ifadelerini kullandı.