Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Daha fazla yatırım çekmek için hazırız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak hazırız, yeni fırsatlarla, salgın sonrası dünya ekonomisinde yerimizi almaya hazırlıklıyız. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katıldı. Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurul olarak tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reformları birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu arada toplantıya Oktay ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski katıldı.