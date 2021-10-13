Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı görüşmede ne konuştu? - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı görüşmede ne konuştu?

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı görüşmede ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sürpriz bir şekilde bir araya gelmesi ekonomi kulislerini hareketlendirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi kurumlardan herhangi bir açıklama gelmezken Bloomberg, toplantıda faiz oranlarını belirleyen bir Para Politikası Kurulu Üyesi'nin değişiminin konuşulduğunu yazdı. Haberde görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.

Doların hafta başından beri rekor üstüne rekor kırması ve 9,10 lirayı görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken Bloomberg'ten Çağan Koç ve Fırat Kozon görüşmenin içeriğine ilişkin bir haber kaleme aldı.

"BİR PPK ÜYESİNİN DEĞİŞİMİ KONUŞULDU"

Haber e göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz oranlarını belirleyen bir Para Politika Üyesi'nin değiştirilmesi konusunu görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken ikilinin genel ekonomik durumu hakkında da konuştuğu belirtildi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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