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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sayıları artacak" demişti.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sayıları artacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sayıları artacak" demişti... Seyhan Ziraat Odası Üyesi Cahit İncefikir : "Hızla çoğalması ürünün tüketiciye en uygun şekilde verilmesi lazım"

"Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin üstleneceği rolü önemsiyoruz"

Yeterli şube olmayınca, mal sirkülasyonu ve lojistik desteği de gelişemeyen kooperatif marketlerinin bugüne kadar üreticinin de, tüketicinin de derdine derman olamadığı dile getirildi

"Tarım Kredi Kooperatifi'nin bu rolü üstlenmesinde çok geç kalındı"

ADANA - Fahiş fiyatın önüne geçmek için kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında konuşan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin üstleneceği rolü önemsediklerini ancak bugüne kadar yeterli şubeleşme ağı oluşturulmadığı için üreticinin de tüketicinin de derdine derman olmadığını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlar ile doğrudan tüketicilere ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ilk şubesini 2017 yılında açtı. Gıda ürünleri fiyatlarının dengelemesinde önemli rol oynaması beklenen kooperatif marketler 500 mağaza hedefine ise ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu ise alışveriş yaptığı kooperatif marketin çıkışında, kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha fazla çeşit ve ürün ulaştırılacağını söyledi.

Yeterli şube olmayınca, mal sirkülasyonu ve lojistik desteği de gelişemeyen kooperatif marketleri üreticinin de, tüketicinin de derdine derman olamadı.

"Aracıyı devreden çıkarman tüketiciye çok uygun fiyata ürün vermeyi sağlar"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çiftçiden ürünün alınarak direk tüketiciye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan İncefikir, "Çiftçinin elinde ürün kaldığı zaman zaten bir tarafta mağdur olan birisi var demektir. Onu mağdur etmemek gerekir. Sistemli, planlı olarak gidersek Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin bu anlamda üstleneceği rolü önemsiyoruz. Ancak sadece bir yerde kalıp küçük, spot bir şekilde kalması yanlış olur. Daha yaygın, geniş bir şekilde üreticiden son markete kadar kooperatifin olması çok önemli. Aracıyı devreden çıkarmak, aradaki maliyetleri kaldırarak tüketiciye çok uygun fiyata ürün vermeyi sağlar" diye konuştu.

"Market zincirlerinin hızla çoğalması gerek"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yanı sıra yerel yönetimlerinde market açması gerektiğini savunan İncefikir, daha sonra şunları söyledi:

"Sadece Tarım Kredi Kooperatif Marketleri değil, devletin kendi organizasyonuyla veya yerel yönetimler aracılığıyla bu tip marketler açması gerekir. Aracıları, tedarikçileri ve hali dışlayarak direk bunu yapabilir. Biz eskiden bahçeden ürünümüzü toplar, kamyona balık sırtı yükler ve İstanbul'a götürür pazarda tüketiciye sunardık. Bu anlamda Tarım Kredi Kooperatif Marketleri veya yerel yönetimlere bağlı market zincirlerinin hızla çoğalması gerekiyor. Akılcı, bilimsel, matematiksel bir şekilde denetleyerek tüketiciye bunu en uygun şekilde vermek lazım."

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin kurulmasının geç kalındığını da aktararak, "Eğer Tarım Kredi Kooperatifi'nin market açmak gibi bir işlevi varsa bana göre dünyanın en geç kalınmış şeyi budur. Neredeydiler bu zamana kadar anlamıyorum. Tarım Kredi Kooperatifi'nin bu rolü üstlenmesi çok geç kalınmış bir durum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları artacak demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları artacak demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları artacak demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi Haberleri
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