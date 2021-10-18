"Cobot pazarı 2030 yılında 24 milyar doları aşacak" öngörüsü

Özellikleriyle endüstri dünyasında tercih edilen "cobot"ların kullanımının artması ve "cobot" pazarının 2030 yılında 24 milyar doları aşması bekleniyor.

Universal Robots açıklamasına göre, araştırma şirketi ABI Research, 2019 yılında 711 milyon dolar olan kolaboratif robot kolu pazarının 2030 yılına kadar 11,8 milyar dolara ulaşacağı tahminini paylaştı. Şirket, "cobot" kullanımı ile ilgili yazılımlar ve uç elemanları gibi aksesuarlar da hesaba katıldığında, 2019 yılında 1 milyar doları aşan toplam "cobot" pazarının 2030 yılına kadar yüzde 28,6'lık büyümeyle 24 milyar doları aşacağını öngördü. Bu veriler ışığında "cobot"lar; hızlı kurulumu, kolay programlaması, esnek ve güvenli kullanımıyla robot pazarındaki payını artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, düşük enerji tüketimi ve hızlı yatırım dönüşü sağlayan "cobot"ların her türlü üretim tesisine kolayca entegre edilebildiğini belirterek, "Gelecek ne karanlık fabrikalarda ne de geleneksel işçilikte aranmalı. Risk analizine bağlı olarak insanlarla yan yana çalışabilen 'cobot'larla birlikte yeni bir süreç doğuyor. İnsanlar ve kolaboratif robotların bu kombinasyonu gelecekte Endüstri 5.0 çağının da belirleyicisi olacak." ifadelerini kullandı.

Hafif olan "cobot"ların üretim düzenini değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabildiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:

"Robotların daha önce tek bir görev için uygulandığı yerlerde 'cobot'lar yeniden programlanabilir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Örneğin, üretim sürecinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıktığında cobot, çok basit bir programlama ile başka bir iş için uygulanabiliyor. 220V enerjiyle kullanan 'cobot'lar, yeni bir enerji yatırımına ihtiyaç duymuyor. 'Cobot'ların kullanıcı dostu sezgisel el kumandası olmasının yanı sıra robot kolunu elle hareket ettirerek de programlama imkanı sunması diğer önemli avantajları arasında yer alıyor."