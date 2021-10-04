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Çinli otel devinden İstanbul'da yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çinli otel devinden İstanbul'da yatırım

Çin merkezli otel yönetimi Wanda Hotels & Resorts, uluslararası alanda yönettiği ilk oteli olan Wanda Vista İstanbul'u Türkiye'de açtı.

İSTANBUL (İHA) - Çin merkezli otel yönetimi Wanda Hotels & Resorts, uluslararası alanda yönettiği ilk oteli olan Wanda Vista İstanbul'u Türkiye'de açtı.

Çinli otel devi Wanda Hotels & Resorts İstanbul'a yatırım yaptı. 1 Ekim'de Türkiye'de açılan otel, grubun yurt dışı merkezli yönetiminde önemli bir yer tutuyor. İstanbul Havaalanı'na yakın konumda bulunan otelin, 127 lüks konuk odası ve 320 tam donanımlı servisli dairesiyle 'Saf Doğu Zevki' konseptini uluslararası alanda tanıtan ilk uluslararası otel olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Çinli otel devinden İstanbul'da yatırım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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