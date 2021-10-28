Çin, Rusya'dan alacağı elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi - Haberler Ekonomi
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Çin, Rusya'dan alacağı elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Çin, Rusya'dan alacağı elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi

Çin'in, Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO'ya başvurarak, buradan temin edeceği elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi.

Çin'in, Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO'ya başvurarak, buradan temin edeceği elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi.

Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek şirket olan Inter RAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandr Panin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in şirkete elektrik arzını artırması için başvurduğunu söyledi.

Çin'e ayda yaklaşık 285 milyon kilovatsaat elektrik tedarik ettiklerini belirten Panin, "Ayda 555 milyon kilovatsaat talep ettiler. Kasım ve aralık için neredeyse iki kat daha fazla talep edildi ve bunun neredeyse tümünü karşılayacağız. Bu yıl Çin'e rekor düzeyde elektrik sağlamayı umuyoruz." dedi.

Çin'in çok sayıda bölgesinde özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor.

Rusya'nın geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 1,3 azalarak 3 milyar kilovatsaat seviyesine gerilemişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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