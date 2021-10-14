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Çin İthalat ve İhracat Fuarı 130. kez kapılarını açtı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Ekonomi
Çin İthalat ve İhracat Fuarı 130. kez kapılarını açtı

"Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, ülkenin güneyindeki Guangcou kentinde başladı.

"Kanton Fuarı" adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, ülkenin güneyindeki Guangcou kentinde başladı.

Bu yıl 130'uncu kez düzenlenen fuara, 8 bine yakın küresel şirket doğrudan, yaklaşık 26 bin şirket ise çevrim içi katılıyor.

Çin'in 2021-2025 tarihlerini kapsayan 14. Beş Yıllık Ekonomik Planı'nın kalkınma paradigması olan "ikili dolaşım" kavramını bu yılki teması olarak belirleyen organizasyon, iç piyasa ağırlıklı olmak üzere iç ve dış piyasaların birbirini güçlendirmesi anlayışını yansıtan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 130'uncu organizasyon dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, Kanton Fuarı'nın, kuruluşundan bu yana uluslararası ticarete ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağladığını vurguladı.

İlki 1957'de gerçekleşen fuar, bahar ve güz dönemlerinde yılda iki kez düzenleniyor.

AA / Emre Aytekin - Ekonomi Haberleri
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