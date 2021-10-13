Çilek fide ekimi başladı - Haberler Ekonomi
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Çilek fide ekimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çilek fide ekimi başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi ile birlikte çilek üretimini yaygınlaştırmak için çaba gösteren Ayşe Koç, fide ekimine başlandığını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi ile birlikte çilek üretimini yaygınlaştırmak için çaba gösteren Ayşe Koç, fide ekimine başlandığını söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde tarihi öneme sahip olan çileğin fide ekim zamanı başladı. Her seferinde çileğin üretiminde yaygınlaştırılması ve gençlere çağrıda bulunan İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, ilçe ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çilek fide ekimi zamanı ile ilgili bilgiler veren üretici Ayşe Koç, Ereğli halkına da çağrıda bulundu. Koç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çileklerin fidelerini yolmaya başladık, şu anda ekim zamanı. Çileklerimiz iplik atıyor ondan sonra kendileri yavruluyor, doğuruyorlar. Tutması için sulamak gerekiyor, su istiyor muhakkak. Yağmur yağarsa istemiyor. Yağmur yağmazsa 3 günlük bir sürede, 1 gün sulanacak, 1 gün sulamayacaksın. Ereğli halkına tavsiyem, çalışırsan kazanırsın. Hep birlikte üretelim, çelikten çileğe." - ZONGULDAK

Çilek fide ekimi başladı

Çilek fide ekimi başladı

Çilek fide ekimi başladı

Çilek fide ekimi başladı

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