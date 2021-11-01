Çilek E-Çalıştayı 16 Kasım'da başlıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası'nın Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçen yıl başlattığı tarım eğitimleri devam ediyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde 16-19 Kasım tarihleri arasında interaktif Çilek E-Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'den akademisyenler ve çilek sektörü temsilcileri fideden sofraya çileği anlatacak. Çalıştay, zoom ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya kanalından takip edilebilecek. Çalıştaya düzenli katılım sağlayanlar için e-katılım belgesi düzenlenecek.

"A'dan Z'ye çilek"

16 Kasım Salı günü açılış konuşmalarıyla başlayacak Çilek E- Çalıştayı'nda çilek yetiştiriciliğinde mevcut durum ve beklentiler, çileğin günümüze kadar süren evrimi ve ticari çeşitlerdeki ilerlemeler, çilek ıslahında ülkemizin mevcut durumu ve hedefler, çilek yetiştiriciliğinde ekoloji ve çeşit planlanması, topraksız çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkili faktörler, çilek meyvelerinin dondurma teknikleri, çilek yetiştirilen alanlarda görülen hastalıklar, zararlılar ve mücadele yöntemleri, dünyadan ve Türkiye'den seçilmiş coğrafi işaretli çilekler anlatılacak. Fide yetiştiriciliği ve Türkiye çilek fideciliği sektörü, çilekte hasat sonrası işlemler ve depolama, çileğin bileşimi, sağlık üzerine etkileri ve gıda sektöründe kullanım olanaklarının konuşacağı çalıştayda, çilek meyvelerinin kurutulması, Türkiye'de çilek piyasası ve kırsal kalkınma açısından önemi, çilek yetiştiriciliğinde üretim, yatırım destekleri ve finansman olanakları da gündeme gelecek.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle tarım eğitimlerinin yaklaşık 1 yıldır aralıksız devam ettiğini belirtirken, eğitimlere katımların yoğunluğuna dikkat çekti. Antalya'nın çilek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Çandır, gıdadan kozmetiğe bir çok alanda kullanılan çileğin ekonomik değerine dikkat çekti. Çandır, tarım eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, dünyada her geçen gün önemi artan antioksidan özelliği yüksek kırmızı meyveler pazarında çileğin başı çektiğini kaydetti. Antalya'da çilek tarımının hem topraklı hem topraksız yapıldığını belirten Karaca, "Özellikle yemek servisi endüstrisinin talebi, pastacılık ve gıda sanayisinin çilek talebi, ürünün pazarını hızla geliştiriyor" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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