Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe ile 19.5 ton tohum dağıtıldı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe ile 19.5 ton tohum dağıtıldı.

Midyat ilçesi Mercimekli yolunda, çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Solmaz, Kaymakamlık, GAP ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü destekleri ile çiftçilere yüzde 75 hibe ile toplamda 19.5 tohum dağıtımını gerçekleştirdi. Tohum dağıtımında çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Ahmet Solmaz, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi. - MARDİN

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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