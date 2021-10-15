Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe ile 19.5 ton tohum dağıtıldı.

Midyat ilçesi Mercimekli yolunda, çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Solmaz, Kaymakamlık, GAP ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü destekleri ile çiftçilere yüzde 75 hibe ile toplamda 19.5 tohum dağıtımını gerçekleştirdi. Tohum dağıtımında çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Ahmet Solmaz, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi. - MARDİN