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Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında Antepfıstığı Yetiştiriciliği Uygulamalı Çiftçi Okulunu başarıyla tamamlayan 25 faydalanıcıya malzeme dağıtım töreni yapıldı.

GAZİANTEP (İHA) - AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında Antepfıstığı Yetiştiriciliği Uygulamalı Çiftçi Okulunu başarıyla tamamlayan 25 faydalanıcıya malzeme dağıtım töreni yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Antep Fıstığı Uygulamalı Çiftçi Okulu'nun kolaylaştırıcısı Vasıf Akıncı ve okulun 25 faydalanıcısının katılımları ile gerçekleştirilen törende, okulu başarıyla tamamlayan 25 faydalanıcıya 8'er adet plastik kasa ve 1'er adet motorlu testere olmak üzere toplamda 200 adet plastik kasa ve 25 adet motorlu testere dağıtımı yapıldı.

Törende çiftçilerin sorun ve önerilerini dinleyen Kökçüoğlu, Pandemi ve küresel ısınma nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de girdi maliyetlerinde artışlar meydana geldiğini ifade ederek, " Kuraklığa bağlı verim kayıplarının yaşandığını, tüm bu olumsuzluklara rağmen çiftçilerimizin üretime devam etmesinin ülkemiz için bir zorunluluk olduğunu, bu sorunların aşılarak tarımsal üretimimiz ile çiftçilerimizin gelir ve refahının artırılmasına yönelik her türlü tedbirin Bakanlığımız tarafından alınmıştır" dedi. - KİLİS

Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı

Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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