Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 29 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 29 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

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