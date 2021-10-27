Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 29 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 29 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 29 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 29 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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