Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 23 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Ekim'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 23 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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