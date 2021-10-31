İNEGÖL, BURSA (İHA) - Çevreci AVM'ye 4 bin güneş paneli

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki İMOTİM mobilya Alışveriş Merkezi, çatısındaki 20 dönümlük güneş panelleri ile hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazlasını devlete satıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatısı güneş panelleri ile kaplı İMOTİM Mobilya Alışveriş Merkezi, kendi enerjisini üretiyor, elde ettiği fazla enerjiyle de Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Tükettiği enerjinin 1,5 katını depolayıp devlete satan çevreci AVM, 7/24 yaşayan fuar yapısıyla da yurtdışı ve yurtiçinden müşterilerin ilgi odağı oluyor.

Bursa - Ankara yolu üzerinde, İnegöl girişinde 365 gün açık fuar merkezi konseptinde tasarlanan ve toplam 45 bin metrekare kapalı alana sahip olan İMOTİM AVM, çatısında 18 bin 500 metrekarelik alana kurulu güneş paneli tarlasıyla ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse iki katını üretiyor. AVM, tükettiği enerjinin 1,5 katını depolayıp satarak Türkiye ekonomisine de büyük katkı koyuyor.

Fuar merkezi şeklinde tasarlanan AVM'deki bütün mağazaların İnegöl'de üretim yapan büyük mobilya firmalarına ait olduğunu belirten İMOTİM Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yavaş, "Bütün mağazaların önü açık. Şehir dışından yurt dışından Türkiye'nin her yerinden gelen müşterilerimiz çok rahat bir şekilde dükkanların içerisine girmeden rahatlıkla tüm ürünleri görebiliyor. Eğer beğendikleri bir ürün olduğunda içeriye girip ürün hakkında bilgi alıp yakından inceliyor" dedi.

Güneş panelli çatı sistemini ticaretin yanı sıra bir memleket meselesi olarak görüp harekete geçirdiklerini ve yenilenebilir kaynaklardan olan güneş panelleriyle tamamlayıp böyle bir yatırıma imza attıklarını belirten İMOTİM Genel Müdürü Ali Ünal, "Bu yatırımla insanları çevreci yatırımlara yönlendirmeye vesile olduk. Bizden sonra buradaki büyük esnaflardan da bu panelleri kuranlar oldu. Tabii kaynaklardan yararlanmak istedik. Mart ayından bu yana güneş panelleriyle kendi elektriğimizi üreterek kullanıyoruz" dedi.

Ünal, güneş paneli sistemi ile ilgili şu bilgeleri verdi; "1585 kwp enerji üretiyoruz. Kendi ihtiyaç duyduğumuzun 1.5 katını da devlete vererek kendi enerjimizi üretiyoruz. Burada 395'lik 4 bin 14 adet panel ve 80'lik 16 adet invertör ile üretim yapıyoruz. 20 bin metrekare çatımız var. Bunun yaklaşık 18 bin 500 metrekaresinde bu sistemleri kurduk. 4,5 yılda yaptığımız yatırımın karşılığını geri alıyoruz.