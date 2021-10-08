Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz hasadı başladı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz hasadı başladı. Dalında 20 lira olan yaş cevizin kilosu tezgahlarda ise 30-50 liradan alıcısını bekliyor.

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizi, yöresel çeşitleriyle de hasadını sürdürüyor. Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz, çeşitleriyle birlikte alıcısına sunuluyor. Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriyor. Dalında 20 lira olan cevizin tezgaha yansımasını değerlendiren satıcı Adem Elvan, üreticiden kaç liraya ceviz alırlarsa 5 liralık kar payı ile satışa sunduklarını söyledi. Cevizlerde ince kabuk ve çeşitlerin çok olduğunu aktaran Elvan, "Geçtiğimiz yıl 30 -35 liradan sattığımız ceviz, bu yıl ise kalitesine göre 45-50 ve 30 liradan alıcı bekliyor. Ceviz ürünü sirke, reçel ve kolonyada alıcıya sunuluyor" dedi. Pandemi sürecinin satışlara etkisine de değinen Elvan, pandeminin geçen yıla oranla satışlar üzerinde etkili olduğunu ve aşılama sonrası satışlara yansıma beklediklerini söyledi. Kaman-1 ve Kaman-5 gibi yerli çeşitlerde hasat yapılanırken, Chandler, Fernor, Fernette gibi geç uyanan yabancı çeşitlerde de hasat için hazırlık yapılıyor. İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yanı sıra merkeze bağlı köyler ile diğer ilçelerde de ceviz bahçelerinde artış yaşanıyor. İlçe merkezinde satış yapan Ramazan Aslan adlı esnaf ise 15-16 liralık cevizin bir çok işlemden geçtiğini anlattı. Aslan, "Cevizin esnafa 26-27 liralık maliyeti oluyor. 30 liradan ise satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle de çoğu ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

20 dönüm arazi 5 ton ceviz veriyor

Kaman ilçesi girişinde üretim yapan ve 20 dönüm araziye sahip olan üretici Arif Göçmen, ağaçtaki fiyatı ile tezgaha yansıma fiyat farkını şöyle değerlendirdi;

"Fark işçilik ve gübre giderlerinin artmasından oluştu. Geçen yıl 120 liraya alınan gübre şu an 220 lira, 80 liraya çalışan işçi ise 250 liraya çalışıyor. Mazot ise 4,5 liraydı şu an ise 7 lira civarında. Bu durum ise mecburen fiyatlara yansıyor. Cevizin üreticiye gelir getirebilmesi için en az 7 yıl emek vermek gerekiyor. Don olayları ise tarım sigortaları havuzu kapsamına girmiyor. Üretici maliyeti de ister istemez tüketiciye yansıyor. 50 lira çok gibi gözükse de anca kurtarıyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Hasan Doğan Mustafa Şentop Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:11:34. #1.12#