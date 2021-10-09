Çeltik ambarı Edirne'de nem oranı yüksek çeltikler 60 derecelik ısıyla kurutuluyor - Haberler Ekonomi
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Çeltik ambarı Edirne'de nem oranı yüksek çeltikler 60 derecelik ısıyla kurutuluyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi
Çeltik ambarı Edirne'de nem oranı yüksek çeltikler 60 derecelik ısıyla kurutuluyor

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi için 60 derecelik ısıyla kurutuluyor.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi için 60 derecelik ısıyla kurutuluyor.

Ülkenin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne'de, çiftçilerin, 4 ay boyunca farklı safhalardan geçirerek yetiştirdiği çeltiğin pirinç haline gelmesi için hummalı mesaileri sürüyor.

İl genelinde yaklaşık 500 bin dönümlük alanda ekimi yapılan ve üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak nitelendirilen çeltik, hasat edildikten sonra römorklara yüklenerek nem oranlarının uygun seviyelere inmesi için ısıyla buluşturuluyor.

Hasat edildiğinde yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde olan çeltikler, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 60 derecelik ısıyla kurutmaya tabi tutuluyor.

Yaklaşık 10 saatlik kurutma işleminin ardından yüzde 14-15 nem seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

"Çeltikleri ateş ve ısıyla buluşturup harmanlayıp kurutuyoruz"

Çeltik Üreticisi Vahdettin Tüfekçi, AA muhabirine, tarladan çıktığında yüksek nem oranına sahip çeltiğin, kurutma işleminden geçirilerek uygun nem seviyesine getirildiğini söyledi.

Kurutmanın önemli bir aşama olduğunu belirten Tüfekçi, "Tarladan çıktığında yüksek bir nem oranı var. Bunun depolanması ve işlenmesi için 14-15 rutubete inmesi lazım. Bunu da dev kazanlı makinelerde yapıyoruz. Maliyetli ve 10-15 saat süren bir süreç." dedi.

Tüfekçi, kurutma mesaisinin 24 saat aralıksız yapıldığını ve bir ay sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Kazanlara devamlı ısı verilmesiyle çeltiklerin kurutulduğunu anlatan Tüfekçi, "Zor bir iş. Her kurutma işleminde 1 tona yakın kömür harcanıyor. Ürünü indirmesi ve geri yüklemesi zorlu bir süreç. Tarladan getirildikten sonra da çeltikle uğraşması çok zor. Çeltikleri ateş ve ısıyla buluşturup harmanlayıp kurutuyoruz. Ondan sonra depolara ve fabrikalara gidiyor." diye konuştu.

Üretici Özcan Çetin de kurutma makinesine giren çeltiklerin sürekli devridaim edilerek nem oranının azaltıldığını dile getirdi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Makineler kömürle çalışıyor. 20 tonluk makinelerde yaklaşık 10-12 saatlik bir sürede bu işlemi yapıyoruz. Bu kurutma işlemi olmadan çeltik pirince dönüşemez, nemli olduğu için bozulur. Bu işlem çok zorlu ve maliyetli. Bu yıl enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı girdilerimiz arttı. Saat üzerinden bir ücretlendirme oluyor ve bir saatlik kurutmanın maliyeti 300 lira."

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri
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Haber: Çeltik ambarı Edirne'de nem oranı yüksek çeltikler 60 derecelik ısıyla kurutuluyor - Haberler Ekonomi
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