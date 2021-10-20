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Caviar online satış için Türkiye'de Hopishop ile anlaştı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Caviar online satış için Türkiye'de Hopishop ile anlaştı

Hopishop, lüks cilt bakım markası Caviar of Switzerland'ı mağazaları arasına ekledi.

AYDIN (AA) - Hopishop, lüks cilt bakım markası Caviar of Switzerland'ı mağazaları arasına ekledi.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, dünyada seçkin mağazaların raflarında yer alan Caviar ürünleri, Türkiye'de sadece Hopishop'ta online satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, ödüllü cilt bakım markası Caviar of Switzerland'ı, Hopishop üzerinden tüketicilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hopishop kullanıcılarının hem keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamalarına hem de yaşam tarzları ve kalite anlayışları ile uyumlu yeni ürünler keşfetmelerine büyük önem veriyoruz. Yerel üreticileri ve fark yaratan tasarımcıları Hopishop bünyesine katarken, ülkemize yeni giriş yapan itibarlı markalarla özel işbirliklerine de imza atıyoruz. Caviar'ın ardından yeni sürprizlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Hopi, tasarım ve yenilikçi markalardan özel bir seçkinin yer aldığı Hopishop ile sokak alışverişinin ruhunu telefonlara taşıyor.

Hopishop, tasarım kıyafetler satan bir butikten aksesuar dükkanına geçmek, oradan bir sanat galerisini gezmek, organik ürünlerle dolu bir marketi keşfetmek gibi deneyimler vadediyor.

Hopishop, günlük giyimden plaj kıyafetlerine, aksesuardan kozmetiğe, organik gıdadan ev dekorasyonuna ve spor malzemesine yüzlerce markayı alışveriş severlerle buluşturuyor.

Kullanıcılar, Hopishop'ta yaptıkları tüm alışverişlerden Paracık kazanıp sonraki alışverişlerinde Paracık'larını harcayabiliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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