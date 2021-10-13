Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

Ağarı köyünde 2 bin 500 dekara ulaşan çerezlik kabak üretiminde yeni aşama olan kurutma seviyesine gelindiğini belirten İlçe Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her aşamada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli üretim diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA