Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı - Haberler Ekonomi
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Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

Ağarı köyünde 2 bin 500 dekara ulaşan çerezlik kabak üretiminde yeni aşama olan kurutma seviyesine gelindiğini belirten İlçe Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her aşamada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli üretim diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı - Haberler Ekonomi
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