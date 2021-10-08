Casper daha iyi bir oyuncu olmak için öneriler paylaştı

Casper'ın gücüyle desteklenen oyuncuların buluşma noktası Excalibur Clan, daha iyi bir gamer olmanın ipuçlarını paylaştı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Excalibur Clan mükemmel oyuncu olmak isteyenlerin kendini geliştirmek için yapabileceği birçok şeyi 7 adımda topladı.

Açıklamada daha iyi bir oyuncu olmak için, bir oyuna odaklanma, daha iyilerle oynama, oyun mekaniklerine hakim olma, duyguları kontrol etmeyi öğrenme, vücut sağlığını es geçmeme, oyunları tekrar izleme, ekipmanları doğru seçme önerilerinde bulunuldu.

E-spor turnuvalarında üstün başarı sergilemek isteyenler için birbirinden değerli ipuçlarını paylaşan Excalibur Clan'daki daha fazla oyun ve bilgi içeriği için https://www.casper.com.tr/excaliburclan/ sitesi ziyaret edilebiliyor.