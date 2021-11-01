Çameli cevizinde 3 bin ton rekolte bekleniyor

DENİZLİ (İHA) - Havası ve yüksek rakımda yetişmesiyle lezzetinin ünü Türkiye'nin her yerine yayılan Çameli cevizinin hasadı devam ediyor. İlçede yaş cevizden bin ton, kuru cevizden ise 2 bin ton olmak üzere toplamda 3 bin ton üzeri rekolte bekleniyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yağlı yapısıyla çok lezzetli olan cevizin hasadı devam ediyor. İlçe genelinde 13 bin 500 dönüm arazide bin ceviz üreticisi bulunuyor. Kimi üretici ceviz silkeleme makinesiyle cevizlerini hasat ederken, kimisi ise uzun sırıklarla cevizleri düşürüyor. Ceviz ağaçları büyüklüğüne göre 30 ila 100 kilo mahsul veriyor. İlçede yaş cevizden bin ton, kuru cevizden ise 2 bin ton olmak üzere toplamda 3 bin ton üzeri rekolte bekleniyor. 2021 yılı ceviz fiyatı 40 TL ile piyasada satılmaya başlandı. Cevizden Çameli üreticinin bu yıl cebine 55 milyon TL gibi dev bir rakam girecek. Önemli gelir çiftçiye can suyu olacak.

Çameli Belediyesi'nden ceviz üreticilerine destek

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma alanında Çameli'nde çiftçilere destek olmak için 2 adet 180 kilogram kapasiteli ceviz soyma makinesi, elektrikli ceviz kurutma makinesi ve ceviz tasnifleme makinesi desteği sağladı. Yer tahsisi, tesisin yapılması Çameli Belediyesi tarafından geçekleştirilirken, tonlarca ceviz kabuğu soyma makinesinde kısa sürede zahmetsizce yeşil kabuğundan ayrılıyor. Çameli Belediyesinin destekleri ile 2014 yılından bu zamana kadar ilçe genelinde 200 bin ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı. - DENİZLİ